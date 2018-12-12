Новейший робот, показанный в эфире телеканала Россия
24, оказался ростовой куклой. Внимательные зрители обнаружили подмену.
Новейший робот, показанный в эфире телеканала "Россия
24", оказался ростовой куклой. Внимательные зрители обнаружили подмену.
Отечественного робота Бориса представили участникам и гостям
Всероссийского форума профессиональной ориентации "ПроеКТОриЯ",
который открылся в Ярославле 11 декабря.
Однако у зрителей, посмотревших репортаж на телеканале "Россия 24",
возникли некоторые сомнения.
Пользователи соцсетей отметили, что у робота нет ни одного
датчика – только светящиеся диоды. Не видно встроенных колонок – при этом, хотя
к Борису не подносили микрофон, его голос звучал из акустической системы
зрительного зала. Внешний вид робота также вызвал вопросы: Борис выглядит так,
будто внутри него идеально поместится человек. Тогда как у настоящих андроидов
неестественно тонкая талия, а руки крепятся на шарнирах.
Критики выразили сомнение в том, что российские инженеры могли
создать такого передового робота. Как отметили пользователи, в интернете нет
никакой информации об этом проекте, а разработчики не публиковали промежуточных
результатов своего труда, пишет
После поисков в Сети пользователи решили, что за Бориса
выдали человека в костюме робота. Костюм называется "Робот Алеша".
Его продавцы утверждают, что дизайн и техническое исполнение костюма создают
почти полную иллюзию, что перед вами настоящий робот. Впрочем, в этом нетрудно
убедиться, увидев, как лихо Алеша отплясывает на корпоративах.