Новейший робот, показанный в эфире телеканала Россия 24, оказался ростовой куклой. Внимательные зрители обнаружили подмену.

Новейший робот, показанный в эфире телеканала "Россия24", оказался ростовой куклой. Внимательные зрители обнаружили подмену.Отечественного робота Бориса представили участникам и гостямВсероссийского форума профессиональной ориентации "ПроеКТОриЯ",который открылся в Ярославле 11 декабря.Однако у зрителей, посмотревших репортаж на телеканале "Россия 24",возникли некоторые сомнения.Пользователи соцсетей отметили, что у робота нет ни одногодатчика – только светящиеся диоды. Не видно встроенных колонок – при этом, хотяк Борису не подносили микрофон, его голос звучал из акустической системызрительного зала. Внешний вид робота также вызвал вопросы: Борис выглядит так,будто внутри него идеально поместится человек. Тогда как у настоящих андроидовнеестественно тонкая талия, а руки крепятся на шарнирах.Критики выразили сомнение в том, что российские инженеры моглисоздать такого передового робота. Как отметили пользователи, в интернете нетникакой информации об этом проекте, а разработчики не публиковали промежуточныхрезультатов своего труда, пишетПосле поисков в Сети пользователи решили, что за Борисавыдали человека в костюме робота. Костюм называется "Робот Алеша".Его продавцы утверждают, что дизайн и техническое исполнение костюма создаютпочти полную иллюзию, что перед вами настоящий робот. Впрочем, в этом нетрудноубедиться, увидев, как лихо Алеша отплясывает на корпоративах.