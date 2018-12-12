Участник Дома-2 Игорь Лепихин рассказал, что его супруга хочет прийти к нему на проект. Женщина даже готова оставить 11-месячного ребенка ради шоу.

Участник "Дома-2" Игорь Лепихин рассказал, чтоего супруга хочет прийти к нему на проект. Женщина даже готова оставить 11-месячногоребенка ради шоу.В разговоре с Алексеем Купиным Игорь сообщил, что его женасобирается прийти на проект. Сначала он сомневался в том, что ей хватитсмелости показать свое лицо на всю страну. Однако женщина настроена решительно."Честно, не верил, что она придет, потому что она очень боится общения,незнакомых людей. Прийти на проект на всю страну – это большое испытание", – поделилсяон.Алексей поинтересовался, с кем же останется их малыш. "Ребенокпока будет с моей сестрой", – ответил Игорь. Он заявил, что на первом местевсегда должен стоять отец, а потом – дети. "В первуюочередь должна быть самая сильная любовь ко второй половинке – мужчине, аребенок уже на втором месте", – отметил он.Возмущенные пользователи Сети обрушились с гневнымикомментариями на Лепихина: "Мужик на первом месте? Ты гонишь? Потом так иполучается, что детей растят бабушки и дедушки, в лучшем случае", "Что за бред?Девушка должна любить своего ребенка и не бросать ради мужика", "Что закукушка, которая готова оставить ребенка ради проекта?", "У женщины на первомместе всегда дети. Мужиков может быть много, а ребенок один".Напомним, что на проекте Игорь Лепихин пытался построить отношения сНастей Ендальцевой и Ириной Пинчук. Однако ведущие шоу быстро разоблачилимужчину. Оказалось, что за периметром у него есть супруга и маленькая дочь. А недавноИгорь заявил, что до сих пор испытывает чувства к супруге.