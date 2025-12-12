Блиновская будет отбывать наказание в женской исправительной колонии во Владимирской области.

Елена Блиновская, некогда известная как «королева марафонов», теперь будет отбывать наказание в женской исправительной колонии № 1 (ИК‑1) во Владимирской области. Рассказываем, где именно она находится, в каких условиях живут заключенные и действительно ли в колонии есть «блатные» отряды. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Поселок Головино в 200 км от МосквыВ марте 2025 года Савеловский суд Москвы приговорил Елену Блиновскую к 5 годам колонии общего режима за неуплату налогов и легализацию доходов. По версии следствия, она создала сеть юридических лиц, чтобы выводить средства от онлайн‑марафонов. В октябре 2025 года Мосгорсуд смягчил приговор до 4,5 лет лишения свободы.Наказание Елена Блиновская будет отбывать в женской колонии под Владимиром. ИК‑1 расположена в поселке Головино Судогодского района Владимирской области — в 23 км к югу от Владимира. Это колония общего режима для женщин, впервые отбывающих наказание. Лимит наполнения — 1100 мест.«Блатной» отряд: миф или реальность?По данным СМИ, Блиновскую определили в 10‑й отряд, который среди заключенных считается привилегированным из‑за относительно легкой работы. Однако управление ФСИН по Владимирской области опровергло эту информацию.«Информация, появившаяся в сети интернет 12.12.2025, о том, что в исправительном учреждении Владимирской области существуют отряды с привилегированными условиями содержания осужденных, не соответствует действительности. Все осужденные, отбывающие наказание в исправительных учреждениях Владимирской области, содержатся в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного законодательства», - уточнили в ведомстве.Как устроена жизнь в колонииВ колонии 12 отрядов: 10 — с обычными условиями содержания, 1 — с облегченными, 1 — со строгими. Осужденные живут в помещениях по типу общежитий, где еженедельно меняют постельное белье и проводят уборку.Питание трехразовое, а для беременных женщин — пятиразовое. В меню есть мясо, супы, компоты и другие блюда.Основная работа — на швейном производстве. Женщины шьют халаты, домашнюю одежду и форменное обмундирование.На территории колонии есть дом ребенка «Радуга», рассчитанный на 9 малышей и их мам. Дети могут находиться там до 3 лет, а также храм святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, где проводят богослужения, венчания и крещения.Также в училище осужденные могут получить специальности: «облицовщик‑плиточник», «машинист котельных установок», «слесарь‑ремонтник швейного оборудования» и другие.Все женщины обязаны носить одинаковую форму: нательная майка; блузка; юбка; брюки (для сельхозработ); свитер; пальто‑ватник; теплый платок; две косынки (белые).Живут осужденные в кирпичных корпусах, комнаты рассчитаны на 15–20 человек.История колонии: бывшая чиновница Минобороны и начальник-взяточникИК‑1 в Головино открылась в 1937 году на месте лесозавода. Сначала здесь содержались и мужчины, и женщины. В 1950 году появился швейный участок, который стал основой производства.В этом же учреждении в свое время отбывала наказание , которая была освобождена по УДО, не пробыв в колонии и месяца. Экс-чиновницу арестовали в ноябре 2012 года. 2,5 года она находилась под домашним арестом. Почти через два месяца после того, как был оглашен приговор, Васильеву перевели в женскую исправительную колонию №1 в поселке Головино Судогодского района.Слухи о «блатных» условиях в ИК-1 появляются на фоне недавнего коррупционного скандала в самом учреждении. Следственный комитет против руководителя исправительной колонии. Мужчина подозревается в получении взятки в размере 150 тысяч рублей.Согласно материалам дела, начальник колонии в октябре 2025 года попросил одну из заключенных передать ему вознаграждение за перевод ее подруги-заключенной на менее трудную работу. Деньги передавались через женщину-посредника, которая раньше сама отбывала наказание в этой колонии.