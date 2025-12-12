Во Владимирской области начали строить дорогу Загорье – Мосино. Она будет начинаться с окраины Мосино (микрорайон в черте Владимира) и заканчиваться примыканием к подъездной дороге с

Во Владимирской области начали строить дорогу Загорье – Мосино. Она будет начинаться с окраины Мосино (микрорайон в черте Владимира) и заканчиваться примыканием к подъездной дороге с Юрьев-Польского шоссе к Загорью. Протяжённость дороги составит 3,57 км, ширина проезжей части – 6 м, сообщает региональный Минтранс. Кроме основной дороги, подрядчик построит съезд к селу Загорье. ДСУ-3 уже