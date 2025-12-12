Сотрудники регионального УФСБ выявили и пресекли противоправную деятельность 34-летнего военнослужащего ВСУ, причастного к деятельности террористической организации. Украинец отбывал

наказание в ИК-6 в Мелехово, где занимался вербовкой осуждённых. Фигурант, отбывая наказание в одном из исправительных учреждений УФСИН России по Владимирской области, в период с декабря 2023 года по апрель 2024 года положительно высказывался о деятельности одного