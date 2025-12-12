Самолет. Стюардессы разносят ужин. Одна замечает, что у пассажира на месте 12С расстегнута ширинка и оттуда торчит кончик “орудия”. Проходя мимо 12 ряда, стюардесса нагибается к мужику и тихо шепчет:
- Мужчина, то, что я вам сейчас скажу, рассмешит вас до самой посадки нашего самолета в Москве.
Мужик:
- Что?!
- Мужчина, у вас ширинка расстегнута и оттуда торчит кончик вашего “инструмента”!
Мужик, ухмыльнувшись, говорит:
- А то, что я вам сейчас скажу, рассмешит вас на 10 рейсов туда и обратно!
- ???
- Это не кончик чл*на, это весь мой “инструмент”!!!
еще анекдот!