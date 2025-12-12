Выплаты за декабрь жители региона получат в соответствии с установленным графиком. В новогодние праздники почтальоны начнут работать с 3 января. Они будут приносить пенсии и соцвыплаты с

Выплаты за декабрь жители региона получат в соответствии с установленным графиком. В новогодние праздники почтальоны начнут работать с 3 января. Они будут приносить пенсии и соцвыплаты с учётом графика работы отделений почтовой связи. По вопросам выплат владимирцы могут обращаться в единый контакт-центр Почты России: 8(800)100-00-00.