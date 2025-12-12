Его обвиняют в получении взятки — 60 тысяч рублей.

В Гороховце Владимирской области сотрудник уголовного розыска попал под следствие. Его обвиняют в получении взятки — 60 тысяч рублей. Об этом рассказалиПо данным следствия, 13 сентября 2025 года полицейский предложил водителю «Лексуса», которого ранее лишили прав и чью машину изъяли, помощь с возвратом авто.Несколько дней спустя на территории Гороховца сотрудник получил деньги. Правда, автомобиль водитель обратно так и не получил, а его дело было передано в суд.«Сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Владимирской области во взаимодействии с СУ СК России по Владимирской области проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, по результатам которых сотрудник МВД России по Гороховецкому району был задержан. При подтверждении вины, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», — прокомментировали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Сейчас мужчина находится под стражей, расследование продолжается.