В Гороховецком районе прокуратура возбудила уголовное дело против бывшего сотрудника полиции. Его подозревают в получении взятки в 150 тысяч рублей от водителя, который попался на пьяной езде второй раз, сообщили в пресс-службе СК РФ по Владимирской области. 13 сентября 2025 года житель Дзержинска, уже имевший наказание за вождение в нетрезвом виде, снова сел за руль