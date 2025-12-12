Это является нарушением конституционного долга.

Прокуратура Владимира выявила случаи неисполнения обязанностей по воинскому учету среди граждан, недавно получивших российское гражданство. Об этом рассказали вТак, например, в 2023 году житель Владимира стал гражданином России, но не подал заявление в военкомат. Это является нарушением конституционного долга.Прокуратура направила в суд иск с требованием обязать данного гражданина встать на учет. Также в 2024 году было подано еще шесть аналогичных заявлений, которые сейчас рассматриваются в суде.