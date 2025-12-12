За последние сутки поступило свыше 170 жалоб с разных районов региона.

Во Владимирской области пользователи вновь массово жалуются на отсутствие мобильного интернета. За последние сутки поступило свыше 170 жалоб с разных районов региона.Кроме того, за последний час пользователи пожаловались на сбой в работе таких сервисов, как Т-Банк, РЖД, Билайн и Альфа-Банк.Власти уже давали объяснения на тему ограничения интернета в регионе. Это связано с обеспечением безопасности из-за угрозы атаки беспилотников.