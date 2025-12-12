Супруги не жили вместе, не вели общее хозяйство и не имели детей.

В Юрьев-Польском районе Владимирской области разворачивается необычная история: прокуратура добивается расторжения брака, заключённого, как выяснилось, исключительно ради получения гражданства РФ. Об этом рассказалиПроверка показала, что жительница Юрьев-Польского района вступила в фиктивный брак с гражданином Таджикистана в Москве. Мужчина преследовал цель оформить разрешение на временное проживание, а затем и российское гражданство, а женщина — получить деньги.Следствие установило, что супруги не жили вместе, не вели общее хозяйство и не имели детей. Несмотря на это, иностранец смог получить разрешение на временное проживание и впоследствии стать гражданином России.Теперь прокурор обратился в суд с иском о признании брака недействительным. Если иск будет удовлетворён, решение суда направят в УФМС, что может привести к аннулированию российского гражданства у мужчины.