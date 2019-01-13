Звезда призналась, что вышла замуж в третий раз. При этом имя своего избранника разглашать не стала.

Звезда призналась, что вышла замуж в третий раз. При этом имя своего избранника разглашать не стала.Актриса Анастасия Макеева прокомментировала слухи о своем замужестве, признавшись наконец-то, что они соответствуют действительности. Об этом звезда рассказала в своем Instagram."Во избежание домыслов и противоречивых сообщений, официально заявляю: кольцо на моём безымянном пальце не просто так. Да, я вышла замуж! За хорошего человека! И сегодня я счастлива!" – написала она.По словам Макеевой, счастливое событие произошло еще в ноябре.Она добавила, что "счастье любит тишину и защиту", а потому свою свадьбу она скрывала.Второй брак актрисы распался больше двух лет назад, и с тех пор о её личной жизни известно мало.Ранее "Дни.ру" , что Анастасия Макеева серьезно напугала своих поклонников, опубликовав фото из больничной палаты. На снимке были запечатлены капельницы и потолок медучреждения.