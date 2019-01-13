Последнего председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. Похороны прошли в субботу под звуки российского гимна и залпы почетного караула.

Последнего председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова похоронили на Троекуровском кладбище Москвы, сообщают информагентства. Похороны прошли в субботу под звуки российского гимна и залпы почетного караула. На церемонии прощания присутствовали известные российские политики.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отметил, что Лукьянову пришлось работать "в непростые и даже трагические годы", ему необходимо было "бороться и отстаивать свои убеждения". Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов назвал Лукьянова храбрым человеком, который отстаивал интересы граждан. Настоящим патриотом назвал Лукьянова лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Также свои соболезнования в адрес семьи и близких выразили депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, коллеги и друзья покойного.Советский партийный деятель, российский политик скончался 9 января на 89-м году жизни. Анатолий Лукьянов родился в 1930 году в Смоленске. С марта 1990 по сентябрь 1991 года занимал должность председателя Верховного Совета СССР, сменив на этом посту Михаила Горбачева, ставшего президентом СССР. С 29 августа 1991 года по 14 декабря 1992 года Лукьянов находился в следственном изоляторе "Матросская тишина" по делу о ГКЧП. Лукьянову предъявили обвинение в измене Родине, а также "заговоре с целью захвата власти и превышении властных полномочий". Давать показания по делу ГКЧП Лукьянов отказался. Амнистирован в 1994 году.