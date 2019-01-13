Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составами на женскую и мужскую эстафеты, которые 13 января состоятся на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составами на женскую и мужскую эстафеты, которые 13 января состоятся на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.У женщин в составе российской команды будут стартовать Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. Отметим, что для Куклиной данная гонка станет первой на этапе Кубка мира.В мужскую четверку вошли проверенные и опытные биатлонисты: Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов, одержавший в Оберхофе первую победу в карьере.