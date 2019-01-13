Более 30 подводных аппаратов Посейдон планируется поставить на боевое дежурство. Испытания Посейдона начались в декабре прошлого года.

Более 30 подводных аппаратов "Посейдон" планируется поставить на боевое дежурство, сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в оборонно-промышленном комплексе.В перспективе четыре подводные лодки (способные разместить до восьми беспилотников "Посейдон") войдут в состав Северного и Тихоокеанского флотов. Таким образом общее количество "Посейдонов" на боевом дежурстве может достигать 32 единиц. Одна из подводных лодок сейчас строится на "Севмаше". Это атомная подлодка специального назначения "Хабаровск". Также в качестве носителей "Посейдонов" после соответствующей доработки могут использоваться специальные подлодки и атомные подводные крейсера проекта 949А.Аппараты "Посейдон" входят в так называемую океанскую многоцелевую систему. Они способны нести ядерные заряды мощностью до двух мегатонн. Максимальная скорость хода составит 200 километров в час. Ранее сообщалось, что о серийном производстве речи пока не идет. Однако "Посейдон" заложен в государственную программу вооружений 2018—2027 годов и должен встать на боевое дежурство ближе к концу этого срока. Испытания "Посейдона" начались в декабре прошлого года.О разработках беспилотного подводного аппарата с ядерной энергетической установкой впервые рассказал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Особенность этих подводных беспилотников — практически неограниченная дальность плавания.