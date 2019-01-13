По мнению блогера Лены Миро, Боня с помощью таких снимков хочет казаться богатой. На самом же деле такие фото можно сделать даже не совершая полет на прайвит Джет.
По мнению блогера Лены Миро, Боня с помощью таких снимков хочет казаться богатой. На самом же деле такие фото можно сделать даже не совершая полет на "прайвит Джет".
Блогер Лена Миро обратила внимание на привычку бывшей звезды "Дома-2" Виктории Бони публиковать снимки с бортов частных самолетов. По мнению Миро, такое поведение выдает "приживалку эконом-класса", которая хочет казаться богатой.
Автор также рассказывает, что в Москве появилась услуга фотосессия на борту частного самолёта, стоимость которой составляет 17– 25 тысяч рублей. По словам Миро, сервис весьма популярен "у инстаграмных экскортниц".
"Жалко их. Чисто по-человечески жалко. В головах -– пустота, отметка возраста ползёт вверх, а они всё свои несвежие вареники впарить какому-нибудь мужичку пытаются. Живут во лжи в надежде на красивый блуд с олигаршонком, не понимая, что не то что олигаршатам, а даже директорам цемзаводиков в провинции их силиконовые сиськи "за 30" уже не нужны", – считает Миро.
Ранее звезда показала как проводит время с дочкой Анджелиной, и сообщила, что "потеряла ребенка" – девочка вместо того, чтобы общаться с матерью все время "просидела" в телефоне.