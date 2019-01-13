Буднями демократии назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова призыв Германского союза журналистов не выдавать лицензию на телевещание порталу RT Deutsch. На официальном сайте организации приводится заявление председателя DJV Франка Убералля о том, что Russia Today - не средство массовой информации, а инструмент пропаганды Кремля.

"Буднями демократии" назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова обращенный к надзорным органам призыв Германского союза журналистов (DJV) не выдавать лицензию на телевещание немецкоязычному порталу RT Deutsch. На официальном сайте организации приводится заявление председателя DJV Франка Убералля о том, что Russia Today — "не средство массовой информации, а инструмент пропаганды Кремля".Три года назад, напомнила Захарова в "Фейсбуке", аналогичное профессиональное объединение в Германии — Союз немецких учителей — предложило включить в школьную программу книгу Адольфа Гитлера Mein Kampf (в России внесена в Федеральный список экстремистских материалов). "Я думаю, это очень полезная публикация, потому что она уничтожает миф. Мы ведь знаем, что запретный плод сладок", — процитировала представитель МИД слова тогдашнего главы Союза немецких учителей Йозефа Крауса.За последние годы ситуация с российскими средствами массовой информации в странах Запада становится все сложнее. В ноябре минувшего года Европарламент принял резолюцию о необходимости противостояния российским СМИ, назвав главными угрозами Sputnik и RT.Ряд западных политиков, включая президента Франции, американских сенаторов и конгрессменов, обвинили Sputnik и RT во вмешательстве в выборы во Франции и США. При этом не было представлено каких-то убедительных доказательств. В итоге корреспонденты Sputnik France и RT не имеют аккредитации в Елисейском дворце и других ведомствах.В Москве называют такие заявления голословными. Президент России Владимир Путин, комментируя принятие Европарламентом данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой, отметив: такой документ говорит лишь об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе.