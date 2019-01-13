К ликвидации последствий обрушения сопки у Бурейского водохранилища подключена военная авиация. Самолеты Ил-76 и Ан-124 Руслан доставят в Хабаровский край тяжелое инженерное оборудование и специальные заряды - с их помощью будут расчищать завалы, которые перекрыли русло реки.

К ликвидации последствий обрушения сопки у Бурейского водохранилища подключена военная авиация. Самолеты Ил-76 и Ан-124 "Руслан" доставят в Хабаровский край тяжелое инженерное оборудование и специальные заряды — с их помощью будут расчищать завалы, которые перекрыли русло реки. Всего будет задействовано пять бортов, сообщает телеканал "Россия 24". С аэродромов непосредственно к месту работ грузы доставят вертолетами и автотранспортом.