Руководство российской команды КамАЗ-Мастер высказало пожелание ужесточить меры безопасности для зрителей ралли Дакар. Об этом сообщил пресс-атташе команды Эрик Хайруллин. Болельщики порой слишком близко подходят к трассе, никто не регулирует их передвижения. В результате грузовик Андрея Каргинова накануне случайно задел зрителя.

Руководство российской команды "КамАЗ-Мастер" высказало пожелание ужесточить меры безопасности для зрителей ралли "Дакар". Об этом сообщил пресс-атташе команды Эрик Хайруллин. Болельщики порой слишком близко подходят к трассе, никто не регулирует их передвижения. В результате грузовик Андрея Каргинова накануне случайно задел зрителя. Мужчина сейчас в больнице, а экипаж Каргинова дисквалифицирован. Как это произошло, и справедливым ли было решение судей?Середина пятого этапа. По очередным перуанским пустыням мчится "КамАЗ" Андрея Каргинова. Местные жители и болельщики по традиции снимают на телефон и радостно приветствуют наш экипаж, находясь на безопасном расстоянии.Но не все: несколько любителей острых ощущений встают прямо на пути нашего грузовика. Когда "КамАЗ" подъезжает уже совсем близко, большинство успевает разбежаться, однако один из них спотыкается и попадает прямо под грузовик.Пострадавшим оказался мужчина из ЮАР — он наблюдал за гонкой в неогороженной и небезопасной зоне. Жизни южноафриканца сейчас ничто не угрожает, он отделался переломом бедренной кости и после инцидента был немедленно доставлен в госпиталь на вертолете.Все узнали об этом случае в лагере "КамАЗа" уже вечером. Команда ждала официального решения от организаторов, которое оказалось максимально жестким. Экипаж Каргинова сняли с гонки и дисквалифицировали. Больше на этом "Дакаре" он не поедет.Решение, которое выглядит поспешным и ничем не мотивировано: видимо, организаторам нужен был любой повод, чтобы не дать трем "КамАЗам" занять все три призовых места, ведь главные конкуренты по времени отстали от россиян очень сильно."Мы крайне удивлены этому решению, но это решение судей — мы не можем его опротестовать, или только уже после завершения ралли. Мы вынуждены его только принимать и дальше тремя экипажами продолжить гонку", — рассказал руководитель команды "КамАЗ-мастер", семикратный победитель "Дакара" Владимир Чагин."Многие не понимают, что такое песок, дюны, — объясняет пилот команды "КамАЗ-мастер" Дмитрий Сотников. — Машина идет очень тяжело и управлять ею — это сравнимо с тем, когда вы плывете на лодке или на катере, она очень плавно лавирует и нужно заранее прогнозировать. А у Андрея были проблемы с полным приводом и он, скорее всего, ехал не на полном приводе. Поэтому ему было еще сложнее держать грузовик. Он пытался зайти с более оптимальной траекторией, но шел скорее всего под уклоном, и ему нельзя было сбавлять ход. Иначе, если резко нажать на тормоз, грузовик может просто опрокинуться. Он делал все, что мог".На этом же этапе чудом избежал наезда на человека экипаж голландца де Роя, который въехал в "Тойоту". Штурман успел отбежать в самый последний момент.По словам Владимир Чагина, команда "КамАЗа" планирует посетить в больнице пострадавшего зрителя и в случае необходимости оказать любую, в том числе и финансовую помощь.