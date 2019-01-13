Причиной взрыва в булочной в IX округе Парижа была утечка газа, сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции. На месте взрыва работают пожарные, полиция просит граждан избегать места ЧП. Сообщается, что в результате взрыва пострадали более 20 человек.

Причиной взрыва в булочной в IX округе Парижа была утечка газа, сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции. На месте взрыва работают пожарные, полиция просит граждан избегать места ЧП.Мощный взрыв прогремел в булочной на улице Тревиз в субботу, 12 января, около 9 часов утра (11 утра по Москве). В результате несколько человек получили ранения, в доме, где находилась булочная, разбито несколько витрин и множество окон.Сообщается, что в результате взрыва пострадали более 20 человек, несколько из них находятся в тяжелом состоянии, двое — в критическом. Сообщается, что взрыв не связан с очередными акциями протеста движения "желтых жилетов", намеченных на субботу в столице Франции.