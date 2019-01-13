На трассе М4 Дон восстановили движение в обе стороны после нескольких ДТП с участием почти 30 машин в Миллеровском районе Ростовской области. Все ДТП произошли за короткий промежуток времени на участке с 852 по 854 километр автодороги М4. Из-за этого на трассе пришлось на время организовать реверсивное движение.

На трассе М4 "Дон" восстановили движение в обе стороны после нескольких ДТП с участием почти 30 машин в Миллеровском районе Ростовской области. Все ДТП произошли за короткий промежуток времени на участке с 852 по 854 километр автодороги М4 (на север). Из-за этого на трассе пришлось на время организовать реверсивное движение, передает РИА Новости.Главная проблема на трассе "Дон" возникла, когда из-за гололеда и сильного бокового ветра там "сложился" грузовой автомобиль, перекрыв две полосы движения. Жертвами погодных условий на этом участке стали и другие автомобилисты. Всего на разных участках дороги и в разное время произошло порядка шести ДТП с участием двух автомобилей в каждом из них, сообщает пресс-служба ГУМВД по Ростовской области.Причиной аварий названы гололед, несоблюдение скоростного режима и дистанции. Госавтоинспекция рекомендовала всем водителям быть на дороге крайне внимательными, строго соблюдая установленный скоростной режим, выбирая безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, избегая резких маневров, в результате которых можно потерять контроль над автомобилем.