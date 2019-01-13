Российская команда Камаз-мастер лишилась еще одного экипажа на ралли-рейде Дакар, который проходит в Перу. 12 января из-за проблем с грузовиком борьбу на марафоне завершил экипаж под управлением Айрата Мардеева.

Российская команда "Камаз-мастер" лишилась еще одного экипажа на ралли-рейде "Дакар", который проходит в Перу. 12 января из-за проблем с грузовиком борьбу на марафоне завершил экипаж под управлением Айрата Мардеева.Как сообщает пресс-служба команды, у грузовика Мардеева возникли проблемы с блоком цилиндров двигателя, на котором появились трещины. Отмечается, что подобный дефект за 1,5 года испытаний и доводки новых 13-литровых моторов проявился впервые. Регламент "Дакара" не разрешает замену моторов в течение гонки, поэтому руководство команды приняло решение не рисковать и не выпускать экипаж на оставшиеся спецучастки, ведь в случае вероятного дальнейшего разрушения блока цилиндров автомобиль было бы невозможно эвакуировать.Напомним, ранее другой экипаж российской команды под управлением Андрея Каргинова, занимавший третье место в общем зачете, был исключен из гоночного протокола из-за наезда на зрителя во время пятого этапа гонки и неоказание ему помощи. Таким образом, гонку продолжают лишь два грузовика "Камаз-мастер" под управлением лидера общего зачета Эдуарда Николаева и идущего следом Дмитрия Сотникова. После снятия Мардеева второй будет исполнять роль "быстрой технички".