Королева российской эстрады Алла Пугачева всегда была не только яркой артисткой, но и весьма эффектной девушкой. До сих пор по миру шоу-бизнеса ходят слухи о ее любовных романах. Впрочем, часто это не более чем преувеличение.

Королева российской эстрады Алла Пугачева всегда была не только яркой артисткой, но и весьма эффектной девушкой. До сих пор по миру шоу-бизнеса ходят слухи о ее любовных романах. Впрочем, часто это не более чем преувеличение.Очередным поводом для обсуждения бурной молодости Аллы Пугачевой стали слова подруги лидера группы "Алиса" Константина Кинчева Иветты Тыркиной о том, что некогда Примадонна имела на него личные планы. Дескать, она зазывала его работать к себе и, по ее словам, рассчитывала на нечто большее. О том, так ли это, "Дни.ру" спросили у ."Кроме делового предложения со стороны Пугачевой к лидеру группы я ничего не вижу", – подчеркнула экстрасенс. "То что пишут в СМИ немного утрировано", – добавила она.Не исключен и личный интерес подруги Константина Кинчева в такой подаче информации. "Возможна просто эта девушка захотела, чтобы про это поговорили. Всплывает вся информация несколько в иной подаче. На самом деле выглядит все не совсем так", – уверена таролог."Я вижу интерес у Пугачевой именно в творческом плане, возможно и с какой-то целью дуэта. Так же и привлечение возможно этого музыканта в театрализованное шоу., в свой театр песни", – считает ясновидящая."То что мы читаем сейчас, не имеет реальности. Да в действительности Алле Борисовне есть о чем вспомнить, и у нее была насыщенная личная жизнь и много историй с талантливыми музыкантами", – рассказала Марианна Абравитова."Она многим помогла выстроить карьеру и выйти на большую сцену. Речи о каких-то особых отношений между ними нет, она просто всегда помогала талантливым людям и продолжает это делать", – заметила она."Ничего удивительного, что сейчас начали всплывать эти истории и много кто захочет вспомнить о ней, приписав какую-то свою изюминку в события. Сейчас сложно пробиться молодежи, ну а если ты можешь приписать свое имя к уже состоявшимся личностям, это просто делает сразу вас на порядок выше других и жить становится проще. Начинает работать так сказать пиар на вас", – заключила ясновидящая.