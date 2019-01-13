На Первом канале вышел новый выпуск шоу Сегодня
вечером Максима Галкина и Юли Меньшовой, посвященный композитору Игорю Николаеву,
отмечающему в этом году 40-летие творческой деятельности. Музыкант собрал на творческом
вечере в свою честь коллег и друзей, среди которых была и Алла Пугачева.
На Первом канале вышел новый выпуск шоу "Сегодня
вечером" Максима Галкина и Юли Меньшовой, посвященный композитору Игорю Николаеву,
отмечающему в этом году 40-летие творческой деятельности. Музыкант собрал на творческом
вечере в свою честь коллег и друзей, среди которых была и Алла Пугачева.
Поздравить артиста
пришли супруга Николаева Юлия
Проскурякова, Ирина Аллегрова, Игорь Крутой, Филипп
Киркоров, Екатерина Рождественская, Валерий
Леонтьев и другие. Поддержала друга и Примадонна.
С подачи Галкина гости вспомнили
самые интересные эпизоды из жизни, которые связаны у них с Игорем Николаевым.
Так, Пугачева рассказала, как впервые увидела композитора, который начинал свою
творческую деятельность у нее в коллективе.
Кроме того, во время
выступления Валерия Леонтьева, который решил спеть хит "Пароходы", Алла
Борисовна не усидела на месте и начала танцевать. Примечательно, что при этом
она пригласила присоединиться к себе Юлию
Проскурякову и Ирину Аллегрову, которые тоже пустились в пляс.
Отметим, что после того, как Николаев разместил в
Instagram анонс программы, пользователи соцсети принчлись активно обсуждать
появление в студии Аллы Пугачевой и Ирины Аллегровой. Ведь известно, что
артистки редко снимаются вместе в одних программах.
Слухи о конфликте между
Примадонной и Аллегровой ходят давно. Не раз СМИ сообщили о том, что
певицы постоянно соперничают между собой на сцене. Но в передаче "Сегодня
вечером" Пугачева с коллегой общались довольно тепло. Ранее они сами не раз
говорили о том, что никакой конкуренции между ними нет.