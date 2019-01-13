На Первом канале вышел новый выпуск шоу Сегодня вечером Максима Галкина и Юли Меньшовой, посвященный композитору Игорю Николаеву, отмечающему в этом году 40-летие творческой деятельности. Музыкант собрал на творческом вечере в свою честь коллег и друзей, среди которых была и Алла Пугачева.

На Первом канале вышел новый выпуск шоу "Сегоднявечером" Максима Галкина и Юли Меньшовой, посвященный композитору Игорю Николаеву,отмечающему в этом году 40-летие творческой деятельности. Музыкант собрал на творческомвечере в свою честь коллег и друзей, среди которых была и Алла Пугачева.Поздравить артистапришли супруга Николаева ЮлияПроскурякова, Ирина Аллегрова, Игорь Крутой, ФилиппКиркоров, Екатерина Рождественская, ВалерийЛеонтьев и другие. Поддержала друга и Примадонна.С подачи Галкина гости вспомнилисамые интересные эпизоды из жизни, которые связаны у них с Игорем Николаевым.Так, Пугачева рассказала, как впервые увидела композитора, который начинал своютворческую деятельность у нее в коллективе.Кроме того, во времявыступления Валерия Леонтьева, который решил спеть хит "Пароходы", АллаБорисовна не усидела на месте и начала танцевать. Примечательно, что при этомона пригласила присоединиться к себе ЮлиюПроскурякову и Ирину Аллегрову, которые тоже пустились в пляс.Отметим, что после того, как Николаев разместил вInstagram анонс программы, пользователи соцсети принчлись активно обсуждатьпоявление в студии Аллы Пугачевой и Ирины Аллегровой. Ведь известно, чтоартистки редко снимаются вместе в одних программах.Слухи о конфликте междуПримадонной и Аллегровой ходят давно. Не раз СМИ сообщили о том, чтопевицы постоянно соперничают между собой на сцене. Но в передаче "Сегоднявечером" Пугачева с коллегой общались довольно тепло. Ранее они сами не разговорили о том, что никакой конкуренции между ними нет.