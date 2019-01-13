При неблагоприятных погодных условиях повышенная осторожность требуется от всех участников дорожного движения!
Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал.
В такую погоду водителям транспортных средств лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора. Предельно осторожными стоит быть на участках пути, где проводятся ремонтные работы.
Важно помнить, что при выпадении обильных осадков автомобильные шины легко теряют контакт с дорожным покрытием и автомобиль может внезапно уйти в неуправляемый занос. Кроме того, значительно увеличивается тормозной путь транспортного средства.
При неблагоприятных погодных условиях требуется повышенная осторожность и от пешеходов!
Необходимо помнить, что в неблагоприятных погодных условиях тормозной путь транспортных средств значительно возрастает, поэтому автомобиль может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком. Учитывайте это при переходе дороги.
Во избежание несчастных случаев, особенно с детьми, рекомендуем владельцам транспортных средств не отправляться без острой необходимости в дальние поездки, а пешеходам – использовать световозвращающие элементы.