Порядка десяти автомобилей повреждены грузовиком в результате ДТП на МКАД в Москве.

Порядка десяти автомобилей повреждены грузовиком в результате ДТП на МКАД в Москве, сообщает столичный главк ГИБДД.Инцидент произошел на 29 километре Московской кольцевой (перед трассой М-4 "Дон"). По разным данным, повреждения получили от 10 до 13 машин. Фура с продуктами питания совершила наезд на автомобили, которые были припаркованы на стоянке. Фура перевернулась, водитель получил травмы.В данный момент в месте ДТП и в районе Загорьевского проезда движение транспорта затруднено. На МКАД затруднено движение по внешней стороне более чем на пять километров, на внутренней стороне — около 2,5 километра. Водителям рекомендовано объезжать этот участок.