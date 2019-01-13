Китайская компания Huawei разорвала контракт со своим сотрудником, который в минувшую пятницу, 11 января, был задержан в Польше по подозрению в шпионаже в пользу КНР. Задержанный — сотрудник представительства компании в Польше Ван Вэйцзин.

Китайская компания Huawei разорвала контракт со своим сотрудником, который в минувшую пятницу, 11 января, был задержан в Польше по подозрению в шпионаже в пользу КНР. Задержанный — сотрудник представительства компании в Польше Ван Вэйцзин. Вместе с ним был задержан бывший высокопоставленный сотрудник Агентства внутренней безопасности Польши.Узнав об этом, руководство Huawei решило немедленно завершить трудовой контракт с Ван Вэйцзином."Данный инцидент оказал негативное влияние на международную репутацию Huawei", — говорится в заявлении компании, которое цитирует РИА Новости.В заявлении подчеркивается, что компания всегда соблюдает законы страны, в которой ведет деятельность, этого же требует и от всех своих сотрудников.