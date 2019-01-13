Певица проводит отдых на Мальдивах. Полина Гагарина поделилась в Instagram снимком в купальнике, которое напугало ее подписчиков.

Певицапроводит отдых на Мальдивах. Полина Гагарина поделилась в Instagram снимком в купальнике,которое напугало ее подписчиков.Теперь всеновогодние концерты позади, и звезда наконец-то может отдохнуть по полнойпрограмме. На фото с райского острова артистка выглядит счастливой.предстала в кадре в черном бикини без косметики."Ну, все.Долетели. Ура!" – заявила она. Однако в комментариях поклонники обратиливнимание на то, что звезда за последнее время очень сильно похудела. Такаястройность Гагариной показалась подписчикам болезненной.Фолловерыотметили, что от знаменитости остались, по сути, кожа да кости. "Ребра можемпересчитать", "Полина, вы исчезаете", "А, ребрышкивидно! Не кормят совсем ребенка!?", "Ой, какая же худенькая. Перестаньте худеть", "Не худая, атощая. Но все равно красавица и талантище", – заметили пользователи сосцсети.Ранее известный фотограф и супруг певицы поделился на своейстранице в Instagram откровенным роликом. Таким образом Дмитрий Исхаковпригласил поклонников на шоу Полины . Он разместил видео, накотором обнаженная Гагарина, закрывая интимные места ногами, сидит и крутит руками.В комментариях к ролику фанаты Полины также отмечали, что звезде пора перестатьхудеть.