В польском местечке Душники-Здруй стартовал четвертый этапе биатлонного Кубка IBU. Скоротечные двухдневные соревнования начались женским спринтом на 7,5 км. Победу на дистанции праздновала россиянка Наталья Гербулова. Все наши девушки попали в Топ-10 гонки.

В польском местечке Душники-Здруй стартовал четвертый этапе биатлонного Кубка IBU. Скоротечные двухдневные соревнования начались женским спринтом на 7,5 км. Победу на дистанции праздновала россиянка Наталья Гербулова. Все наши девушки попали в Топ-10 гонки.Российская сборная была представлена в Польше шестью спортсменками: Ирина Казакевич стартовала под номером №9, Гербулова – под №43, Анастасия Морозова – под №49, Виктория Сливко — под №56, Тамара Воронина – под №64, Елизавета Каплина – под №80.Казакевич задала тон гонке и долгое время, несмотря на два промаха, стояла в протоколе первой. Ее время было отличным ориентиром и превзойти его смогли только подруги по команде и три биатлонистки из Швеции.В итоге Гербулова со временем 22 мин. 10,7 сек. (2 промаха) – первая, Сливко – вторая, Морозова – третья. Каплина пришла на финиш на 6-м месте, Воронина – на 8-м, Казакевич заняла 9-ю строчку протокола.