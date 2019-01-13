Губернатор Красноярского края Александр Усс исполнил новогодние желания школьников региона, которые они загадали на елке в Кремле.

Губернатор Красноярского края Александр Усс исполнил новогодние желания школьников региона, которые они загадали на елке в Кремле.Так, ученик средней школы номер 94 Никита Потапов, который уже шесть лет учится музыке, скоро получит собственную балалайку, о которой мечтал долгие годы. "Молодой человек уже встретился с мастером и выбрал балалайку, на которой он сможет оттачивать свое мастерство", — сообщила пресс-служба губернатора, которую цитирует ТАСС.А 12-летней Юлии Кудлаевой, которая мечтала заняться верховой ездой, Усс подарил возможность заниматься в профессиональной конной школе.На последнем в 2018 году заседании Госссовета в Москве губернаторы всех российских регионов получили новогодние шары-открытки, где были записаны самые заветные желания детей. Акция получила название "Елка желаний". Ранее уже исполнилось желание 11-летнего Максима Боброва из города Бологое Тверской области. Губернатор региона Игорь Руденя предоставил ему возможность увидеть военные самолеты. Пожелания детей исполнили также губернаторы Подмосковья Андрей Воробьев, Орловской области Андрей Клычков и другие.