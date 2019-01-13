Телохранитель жены принца Гарри увольняется после шести месяцев работы. Это уже третья сотрудница, которая отказывается работать на беременную Меган Маркл.

Телохранитель жены принца Гарри увольняетсяпосле шести месяцев работы. Это уже третья сотрудница, которая отказываетсяработать на беременную Меган Маркл.Высокаяблондинка, инспекторСкотланд-Ярда, именикоторой не разглашается, приняла решение покинуть свой пост. По имеющейсяинформации, телохранительница не выдержала скандального характера и капризов герцогиниСассекской.Примечательно,что это первый сотрудник, который не может ужиться с Меган , передает Express.co. Таким образом, склочный характер представительницы монаршейсемьи не выдержал даже ради престижной должности уже третий личный помощник.Наданный момент о причинах ухода телохранителя официально не сообщается.Напомним, всего за полгода от Меган ушла ее помощница Мелисса Туабти. Следующейгерцогиню покинула секретарь Саманта Коэн, которая 17 лет проработала во дворце.Можно предположить, что на поведении супруги принцаГарри влияет беременность. Ведь, не секрет, что во время гормональных сбоев ворганизме женщины она может стать истеричной и капризной. О нелегком характереМеган Маркл же говорилось не раз. В сочетании с интересным положением такой "коктейль"может быть по-настоящему взрывоопасным.