Телохранитель жены принца Гарри увольняется
после шести месяцев работы. Это уже третья сотрудница, которая отказывается
работать на беременную Меган Маркл.
Телохранитель жены принца Гарри увольняется
после шести месяцев работы. Это уже третья сотрудница, которая отказывается
работать на беременную Меган Маркл.
Высокая
блондинка, инспектор
Скотланд-Ярда, имени
которой не разглашается, приняла решение покинуть свой пост. По имеющейся
информации, телохранительница не выдержала скандального характера и капризов герцогини
Сассекской.
Примечательно,
что это первый сотрудник, который не может ужиться с Меган , передает Express.co. Таким образом, склочный характер представительницы монаршей
семьи не выдержал даже ради престижной должности уже третий личный помощник.
На
данный момент о причинах ухода телохранителя официально не сообщается.
Напомним, всего за полгода от Меган ушла ее помощница Мелисса Туабти. Следующей
герцогиню покинула секретарь Саманта Коэн, которая 17 лет проработала во дворце.
Можно предположить, что на поведении супруги принца
Гарри влияет беременность. Ведь, не секрет, что во время гормональных сбоев в
организме женщины она может стать истеричной и капризной. О нелегком характере
Меган Маркл же говорилось не раз. В сочетании с интересным положением такой "коктейль"
может быть по-настоящему взрывоопасным.