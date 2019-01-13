Российский лыжник Глеб Ретивых показал второй результат в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в немецком Дрездене. Он преодолел дистанцию за 3 минуты 26,5 секунды. Россиянин уступил совсем немного победителю соревнований Синдре Бьорнстаду Скаре из Норвегии.

Российский лыжник Глеб Ретивых показал второй результат в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в немецком Дрездене. Он преодолел дистанцию за 3 минуты 26,5 секунды. Россиянин уступил совсем немного победителю соревнований Синдре Бьорнстаду Скаре из Норвегии.Норвежский лыжник лишь на 0,11 секунды опередил Глеба. Третий результат показал еще один представитель Норвегии Эрик Вальнес (+2,83).Россияне Артем Мальцев, Александр Терентьев и Андрей Краснов не сумели преодолеть стадию четвертьфиналов и досрочно выбыли из борьбы за медали.