Действующий чемпион мира по боксу в супертяжелой категории американец Деонтей Уайлдер проведет матч-реванш против британского экс-чемпиона Тайсона Фьюри в первой половине года. Об этом сообщил менеджер англичанина Фрэнк Уоррен. Бой, скорее всего, состоится в США.

Действующий чемпион мира по боксу в супертяжелой категории американец Деонтей Уайлдер проведет матч-реванш против британского экс-чемпиона Тайсона Фьюри в первой половине года. Об этом сообщил менеджер англичанина Фрэнк Уоррен. Бой, скорее всего, состоится в США."Похоже, реванш состоится в США – там больше денег, — цитирует Уоррена сайт ESPN.Com. – Все этого хотят. Самое главное – этот бой хотят сами боксеры. Думаю, этот поединок пройдет до июня. Тайсон уже начал тяжелые тренировки".Ранее сообщалось, что Фьюри хотел бы драться с другим чемпионом мира – соотечественником Энтони Джошуа. Однако, известно, что Джошуа в апреле встретится либо с Диллианом Уайтом в Лондоне, либо с Джарреллом Миллером. "Джошуа – денежная корова, и его будут доить, пока есть молоко", – сказал Уоррен.Первый бой Фьюри и Уайлдера прошел в декабре и завершился вничью. Стоит отметить, что оба боксера до сих пор не испытали горечи поражения и их ничья стала для каждого первой в карьере.