Президент Украины Петр Порошенко заработал в 2018 году на посту главы государства 270,5 тысячи гривен (более 9,5 тысячи долларов), сообщило Государственное управление делами в ответ на запрос украинских СМИ. Всю эту сумму глава государства перечислил в благотворительный фонд.

Президент Украины Петр Порошенко заработал в 2018 году на посту главы государства 270,5 тысячи гривен (более 9,5 тысячи долларов), сообщило Государственное управление делами в ответ на запрос украинских СМИ. Всю эту сумму глава государства перечислил в благотворительный фонд.Согласно данным Единого реестра деклараций украинских чиновников, в прошлом году Порошенко задекларировал 556,7 миллиона гривен (около 20 миллионов долларов) дивидендов от компании Rothschild Trust Schweiz AG (Швейцария), в управлении которой находится кондитерская корпорация Roshen, принадлежащая президенту.В ведомстве уточнили, что в прошлом году ежемесячная зарплата украинского лидера составляла 28 тысяч гривен (990 долларов). В итоге за весь год Порошенко заработал в общей сложности 336 тысяч гривен (11,8 тысячи долларов), однако после выплаты обязательных налогов и сборов эта сумма уменьшилась до 270 тысяч 480 гривен (более 9,5 тысячи долларов), пишет РИА Новости.В какой именно благотворительный фонд была перечислена зарплата президента Украины, в Едином реестре не уточнили, сославшись на то, что данная информация может быть раскрыта только с согласия жертвователя.В конце октября прошлого года, в Едином реестре деклараций чиновников появилась информация о том, что Порошенко за три недели октября стал богаче на 1,24 миллиона долларов (почти 35 миллионов гривен). 1,02 миллиона он получил посредством отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, еще 210 тысяч долларов – дивиденды инвестфонда "Прайм Эссетс Кэпитал".По данным пресс-службы президента Украины, в 2017 году доходы Порошенко составили 16 миллионов 303 тысячи 874 гривны (около 620 тысяч долларов по курсу на тот момент), зарплата главы государства за позапрошлый год также была направлена на благотворительность.