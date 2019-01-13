За продолжительную карьеру в кино он успел несколько раз жениться. При этом параллельно завязав отношения с коллегой по цеху во время одного из браков.

За продолжительную карьеру в кино он успел несколько раз жениться. При этом параллельно завязав отношения с коллегой по цеху во время одного из браков.СМИ узнали о тайном романе ушедшего из жизни около года назад Михаила Державина. Актер несколько раз женился за свою жизнь, но при этом имел и романтические отношения на стороне.Последние 40 лет Державин прожил с Оксаной Бабаян. Но до этого был в браке с Ниной Буденной. При этом одновременно у артиста был яркий и запоминающийся роман с Татьяной Васильевой. Даже для друга Державина, Александра Ширвиндта, который был близок с ним более 70 лет, это оставалось загадкой, пишет "СтарХит".История Михаила и Татьяны началась с их совместной игры вместе в спектакле "У времени в плену", рассказала сама актриса на программе "Далекие и близкие" с Борисом Корчевниковым."Когда мы целовались, он стоял на лестнице", – рассказывает Татьяна, отмечая, что часто шутила над низким ростом Державина.Она признается, что влюбилась в него без памяти и роман был очень долгим. "Потом он все равно развелся, но уже не я была причиной", – откровенничает Васильева.После романа они сохранили дружбу. В Крыму они снимались с Васильевой в фильме "Моя морячка".