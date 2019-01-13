Актриса порадовала поклонников соблазнительными фото в Instagram. Сейчас Светлана Ходченкова отдыхает на Бали, откуда делится снимками.

Актриса порадовала поклонников соблазнительными фотов Instagram.Сейчас Светлана Ходченкова отдыхает на Бали, откуда делится снимками.Артистка позирует в воде, в голубом бикини, обнаживупругую грудь. Некоторые подписчики посчитали, что прибегла кпластической операции по ее увеличению.Сексапильная фигура знаменитостивызвала жаркие споры фанатов. Часть из них уверена, что 35-летняя звезда леглапод нож хирурга. Особенно смелые и любопытные фолловеры напрямую спросилиСветлану о том, когда именно она якобы перенесла операцию. "А когда успелисделать грудь?" – поинтересовались у Ходченковой поклонники.Натакой нескромный вопрос отреагировала достойно. Она просто посмеялась надобсуждениями комментаторов. Некоторые писали саркастические замечания. "Много капусты ела) выросла", – прокомментировалодин из пользователей соцсети.Были и те, кто вступился залюбимую артистку. Народ, вы бредите что ли?. Обсуждение предметоводежды, частей тела)) где воспитание? Где уважение к женщине? Вы же не знакомыс ней лично. Как вы можете это писать…", – оставил комментарий поклонник.Большинство фолловеров восхитилисьСветланой, оставив массу комплиментов. Ведь Ходченкова– одна из немногих в российском шоу-бизнесе, кто может похвастаться максимальноестественной внешностью. Актриса и без пластики может похвастаться идеальнойфигурой.