Актриса порадовала поклонников соблазнительными фото
в Instagram.
Сейчас Светлана Ходченкова отдыхает на Бали, откуда делится снимками.
Актриса порадовала поклонников соблазнительными фото
в Instagram.
Сейчас Светлана Ходченкова отдыхает на Бали, откуда делится снимками.
Артистка позирует в воде, в голубом бикини, обнажив
упругую грудь. Некоторые подписчики посчитали, что прибегла к
пластической операции по ее увеличению.
Сексапильная фигура знаменитости
вызвала жаркие споры фанатов. Часть из них уверена, что 35-летняя звезда легла
под нож хирурга. Особенно смелые и любопытные фолловеры напрямую спросили
Светлану о том, когда именно она якобы перенесла операцию. "А когда успели
сделать грудь?" – поинтересовались у Ходченковой поклонники.
На
такой нескромный вопрос отреагировала достойно. Она просто посмеялась над
обсуждениями комментаторов. Некоторые писали саркастические замечания. "Много капусты ела) выросла", – прокомментировал
один из пользователей соцсети.
Были и те, кто вступился за
любимую артистку. Народ, вы бредите что ли?. Обсуждение предметов
одежды, частей тела)) где воспитание? Где уважение к женщине? Вы же не знакомы
с ней лично. Как вы можете это писать…", – оставил комментарий поклонник.
Большинство фолловеров восхитились
Светланой, оставив массу комплиментов. Ведь Ходченкова
– одна из немногих в российском шоу-бизнесе, кто может похвастаться максимально
естественной внешностью. Актриса и без пластики может похвастаться идеальной
фигурой.