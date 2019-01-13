На западе Украины в городе Калуше Ивано-Франковской области вспыхнул пожар на нефтехимическом предприятии Карпатнефтехим. На заводе происходило факельное горение пирогаза.

На западе Украины в городе Калуше Ивано-Франковской области вспыхнул пожар на нефтехимическом заводе "Карпатнефтехим". На предприятии происходило факельное горение пирогаза.К ликвидации ЧП были привлечены около 90- пожарных и 18 единиц техники. В ночь на воскресенье, 13 января пожар на территории завода был локализован, угрозы для жителей города нет, выбросов вредных веществ в атмосферу зафиксировано не было, передает ТАСС, отметил он