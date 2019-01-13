В
Незалежной усомнились в легитимности президента России. В украинском издании Обозреватель
вышла полная возмущения статья финансиста, экономического и политического
аналитика и публициста Славы Рабиновича.
В
Незалежной усомнились в легитимности президента России. В украинском издании "Обозреватель"
вышла полная возмущения статья финансиста, экономического и политического
аналитика и публициста Славы Рабиновича.
По словам интернет-журналиста, бывшие советские республики, включая
Украину, а также Европа, Азия и США – хуже некоторых стран Южной Америки. А все
– из-за отношения этих государств к Владимиру Путину.
"Потому что… признают Путина легитимным президентом России. А он
им не являлся, не является и являться не может", – заявил Рабинович. При этом
он обратился к украинскому лидеру.
"Президент Порошенко, а скажите, пожалуйста, по вашему
мнению Путин – легитимный президент России? А дипломатические отношения с
Россией – страной-агрессором – не жмут?" – негодует аналитик. Он
добавил, что хочет получить ответ на этот вопрос и от американской
администрации.
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