В Незалежной усомнились в легитимности президента России. В украинском издании Обозреватель вышла полная возмущения статья финансиста, экономического и политического аналитика и публициста Славы Рабиновича.

Незалежной усомнились в легитимности президента России. В украинском издании "Обозреватель"вышла полная возмущения статья финансиста, экономического и политическогоаналитика и публициста Славы Рабиновича.По словам интернет-журналиста, бывшие советские республики, включаяУкраину, а также Европа, Азия и США – хуже некоторых стран Южной Америки. А все– из-за отношения этих государств к Владимиру Путину."Потому что… признают Путина легитимным президентом России. А оним не являлся, не является и являться не может", – заявил Рабинович. При этомон обратился к украинскому лидеру."Президент Порошенко, а скажите, пожалуйста, по вашемумнению Путин – легитимный президент России? А дипломатические отношения сРоссией – страной-агрессором – не жмут?" – негодует аналитик. Ондобавил, что хочет получить ответ на этот вопрос и от американскойадминистрации.Материал дополняется