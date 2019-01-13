Злоумышленник произвел несколько выстрелов в сторону потерпевшего из предмета, похожего на пистолет, причинив ему травмы...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы задержали 28-летнего москвича по подозрению в хулиганстве.В полицию от 33-летнего мужчины поступило сообщение о том, что возле одного из домов на Боровском шоссе у него возник конфликт с неизвестным. Оппонент произвел несколько выстрелов в его сторону из предмета, похожего на пистолет, причинив ему травмы и физическую боль. Потерпевший обратился в травмпункт для оказания необходимой медицинской помощи.Сотрудники полиции при патрулировании территории недалеко от места происшествия задержали подозреваемого – 28-летнего москвича. Установлено, что злоумышленник произвел выстрелы из травматического пистолета, на который у него имеются разрешительные документы.Отделением дознания ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93