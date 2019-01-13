Во Франции полиция применила слезоточивый газ против манифестантов движения желтых жилетов в квартале рядом с Триумфальной аркой в Париже. Перед этим группа агрессивно настроенных протестующих попыталась прорвать кордон, перекрывавший проспект Ваграм - один из десяти, отходящих от площади Звезды во французской столице.

Во Франции полиция применила слезоточивый газ против манифестантов движения "желтых жилетов" в квартале рядом с Триумфальной аркой в Париже. Перед этим группа агрессивно настроенных протестующих попыталась прорвать кордон, перекрывавший проспект Ваграм — один из десяти, отходящих от площади Звезды во французской столице.Часом ранее сотни манифестантов пришли группой по проспекту Фридланд к Триумфальной арке, передает ТАСС. Оказавшись там, они увидели, что остальные девять проспектов, включая Елисейские поля, перекрыты полицией и жандармерией. После этого силы правопорядка блокировали и сам проспект Фридланд, по которому до этого двигалась колонна.Организаторы манифестации ранее заявляли, что проведут на площади митинг, а затем акция прекратится. Однако несколько групп "желтых жилетов" вскоре начали вести себя все более агрессивно, приближаясь к полицейским заслонам. В результате гранаты со слезоточивым газом падают уже в непосредственной близости от площади Звезды.Во Франции проходит очередной общенациональный день протестов. "Желтые жилеты", выступающие против реформ президента Эммануэля Макрона, собрались уже в девятый раз. С утра власти стягивали в Париж дополнительные силы правоохранителей.