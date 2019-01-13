Все душевные переживания Бориса Корчевникова остаются за пределами съемочной площадки. Однако это не значит, что его не терзают тревоги.

Все душевные переживания Бориса Корчевникова остаются за пределами съемочной площадки. Однако это не значит, что его не терзают тревоги."Невероятно скрытный человек. Он не особо распространяется о себе и о своей личной жизни. Все это остается за кадром его программ и эфиров", – в разговоре с "Дни.ру" заметила ."Свою любовь он не может забыть. Его любовь такая глубокая, что он борется с собой, и если бы не его гордость, то есть вероятность того, что он побежал бы к ней уже давно. Ну он тормозит эти желания и пытается сдерживать себя. Он не показывает свои чувства. Он и себя тоже сильно любит", – уверена она."Но как-то не сошлись звезды. Она хотела больше внимания, он не давал ей этого, он постепенно отдалялся от нее и вот результат. Если он научится немного по другому показывать свои эмоции, то все может изменится и пара даже может сойтись", – считает экстрасенс."Сейчас я не вижу ни нового брака ни деторождения. Все будет позже. Ну хочу отметить, возможно это и будет все происходить с его бывшей невестой. Он ее знает долгое время. К новым отношениям он не готов. Он-то со старыми не может до конца расстаться. Он не из гулящих. Он можно сказать однолюб. Он ее когда-то выбрал и менять ничего не хочет", – подчеркнула Саона."По здоровью у него моральное и физическое истощение. Он бесконечно коммуницирует с людьми и в связи с этим устает сильно. Вокруг него люди с плохой и хорошей энергетикой. Ну у него своя энергетика сильная и, так или иначе, он отгоняет плохой посыл. Все людские глаза он фильтрует и все это возвращается обратно к недоброжелателям", – рассказала потомственная ведунья."Ну домой он возвращается после всего как выжитый лимон Внутри он какой-то грустный постоянно и особой радости в жизни я не вижу у него. Возможно сейчас просто сказывается усталость этого года. Посмотрим, что же будет в следующем", – заключила она.