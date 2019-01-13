Российский биатлонист Александр Логинова не смог добиться второй победы подряд на этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе. В гонке преследования он ушел со старта первым, имея в запасе 25 секунд. Однако к финишу россиянин пришел лишь пятым. Победу же одержал норвежец Йоханнес Бе.

Российский биатлонист Александр Логинова не смог добиться второй победы подряд на этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе. В гонке преследования он ушел со старта первым, имея в запасе 25 секунд. Однако к финишу россиянин пришел лишь пятым. Победу же одержал норвежец Йоханнес Бе.На первой стрельбе Логинов допустил один промах, чем воспользовался шедший вторым Бе, отстрелявший чисто. На втором огневом рубеже норвежец и россиянин промазали по разу. А вот на третьей стрельбе Логинов допустил два промаха, что сразу понизило шансы россиянина на итоговую победу. И хотя на последнем рубеже он отстрелял чисто, к финишу приехал лишь пятым.Серебро в гонке преследования на дистанции 12,5 километров завоевал немец Арнд Пайффер. Третьим стал итальянец Лукас Хофер.