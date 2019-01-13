В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. Сент-Луис Блюз в гостях одержал победу над Даллас Старз со счетом 3:1.

В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. "Сент-Луис Блюз" в гостях одержал победу над "Даллас Старз" со счетом 3:1.В составе победителей две шайбы забросил российский нападающий Владимир Тарасенко, который отличился на 1-й и 53-й минутах матча. Еще один гол в составе победителей забил Патрик Марун (10-я). У проигравших отличился Эрик Кондра (49-я). Российские форварды Александр Радулов и Валерий Ничушкин результативными действиями не отметились. Вратарь "Старз" Антон Худобин остался в запасе.