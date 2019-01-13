В северо-западной китайской провинции Шэньси в результате обрушения на угольной шахте погибли, по меньшей мере, 19 человек, еще двое заблокированы под землей.

В северо-западной китайской провинции Шэньси в результате обрушения на угольной шахте погибли, по меньшей мере, 19 человек, еще двое заблокированы под землей.Всего во время инцидента под землей работали 87 человек, 66 из которых после обрушения были эвакуированы. Спасатели ведут поиск заблокированных в шахте горняков, передает ТАСС. Причины трагического инцидента устанавливаются.