Утром в субботу, 12 января, в IX округе Парижа прогремел мощный взрыв, к месту ЧП стянуты сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Отметим, что инцидент произошел в день, когда протестанты из числа желтых жилетов запланировали очередное выступление, чтобы показать свое недовольство действиями правительства Франции.
Очевидцы публикуют в социальных сетях фотографии, сделанные на месте мощного взрыва, прогремевшего утром в субботу, 12 января, в IX округе Парижа на правом берегу Сены.
Как сообщалось ранее, инцидент произошел на улице Тревиз.
В результате произошедшего оказалось повреждено несколько домов, на месте взрыва возник пожар.
В район ЧП стянуты значительное количество сотрудников экстренных служб и специальной техники.
Официальных заявлений по поводу погибших и пострадавших пока не поступало.