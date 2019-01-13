Утром в субботу, 12 января, в IX округе Парижа прогремел мощный взрыв, к месту ЧП стянуты сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Отметим, что инцидент произошел в день, когда протестанты из числа желтых жилетов запланировали очередное выступление, чтобы показать свое недовольство действиями правительства Франции.

Очевидцы публикуют в социальных сетях фотографии, сделанные на месте мощного взрыва, прогремевшего утром в субботу, 12 января, в IX округе Парижа на правом берегу Сены.Как сообщалось ранее, инцидент произошел на улице Тревиз.В результате произошедшего оказалось повреждено несколько домов, на месте взрыва возник пожар.В район ЧП стянуты значительное количество сотрудников экстренных служб и специальной техники.Официальных заявлений по поводу погибших и пострадавших пока не поступало.