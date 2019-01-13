Марину Чекунову могут не утвердить на должность первого замглавы Владимирской области, сообщил заместитель председателя регионального парламента Вячеслав Картухин.
Марину Чекунову могут не утвердить на должность первого замглавы Владимирской области, сообщил заместитель председателя регионального парламента Вячеслав Картухин.
Чиновница оскандалилась при посещении больницы в городе Струнино, когда посоветовала врачам помыть полы и повесить занавески. Ранее местные жители пожаловались президенту в ходе "прямой линии" и просили помочь в оснащении больницы. Глава государства Владимир Путин поручил провести капремонт зданий филиала Александровской ЦРБ в Струнине, а также детской поликлиники.
Отчитаться за ремонт до конца 2018 года должны были министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и губернатор Светлана Орлова
. Нынешний губернатор Владимир Сипягин попросил об отсрочке до декабря 2019 года, передает ТАСС.