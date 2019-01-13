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<a href="http://33live.ru/novosti/13-01-2019-oskandalivshayasya-v-bolnice-chinovnica-mozhet-poteryat-mesto.html" target="_blank">Оскандалившаяся в больнице чиновница может потерять место</a> - Марину Чекунову могут не утвердить на должность первого замглавы Владимирской области, сообщил заместитель председателя регионального парламента Вячеслав Картухин.