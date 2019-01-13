Основатель КамАЗ-Мастер Семен Якубов остался недоволен решением организаторов Дакара дисквалифицировать российский экипаж под управлением Андрея Каргинова за наезд на зрителя. По его мнению, инцидент произошел по вине устроителей ралли-марафона.

Основатель "КамАЗ-Мастер" Семен Якубов остался недоволен решением организаторов "Дакара" дисквалифицировать российский экипаж под управлением Андрея Каргинова за наезд на зрителя. По его мнению, инцидент произошел по вине устроителей ралли-марафона."Почему были люди на трассе, а не в отгороженных зонах, как того требуют правила? Это часть работы организаторов гонки по обеспечению безопасности на трассе", – приводит слова Якубова РИА Новости.Кроме того, основатель команды "КамАЗ-Мастер" заявил, что, если бы россияне не шли в лидерах, их никто бы не снял с соревнований. "Не припомню дисквалификации при нарушении с более серьезными последствиями", – добавил он.Также Якубов сообщил, что оправдывать действия российского экипажа он не собирается. Тем не менее у него остается много вопросов к организаторам "Дакара". "Жесткое решение по дисквалификации прикрывает отчасти организаторов от ответственности", – отметил российский представитель "КамАЗ-Мастер".Напомним, что во время пятого этапа ралли-рейда выбежавший из огороженной зоны 60-летний зритель попал под заднее колесо машины Каргинова. После этого инцидента российский экипаж "КамАЗ-Мастер" был дисквалифицирован.