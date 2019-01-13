В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. Коламбус Блю Джекетс на чужом льду в овертайме обыграл Вашингтон Кэпиталз со счетом 2:1.

В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. "Коламбус Блю Джекетс" на чужом льду в овертайме обыграл "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 2:1.В основное время у победителей шайбу забросил Кэм Аткинсон (1-я минута). Хозяева сравняли счет на 59-й минуте, впервые за 15 матчей отличился Евгений Кузнецов. Ему ассистировал Александр Овечкин. Встреча перешла в овертайм, на 4-й минуте которого Артемий Панарин в большинстве принес "Коламбусу" победу.Вратарь "Блю Джекетс" Сергей Бобровский, который ранее был отстранен на один матч по дисциплинарным причинам, вошел в заявку на игру, но остался в запасе.Результаты других матчей игрового дня: "Монреаль Канадиенс" – "Колорадо Эвеланш" – 3:0, "Торонто Мэйпл Лифс" – "Бостон Брюинз" – 2:3, "Миннесота Уайлд" – "Детройт Ред Уингз" – 2:5, "Чикаго Блэкхокс" — "Вегас Голден Найтс" — 3:4 ОТ.