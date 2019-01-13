Парижская прокуратура привела в субботу уточненные данные о числе погибших при взрыве газа на столичной улице Тревиз. Согласно новым сведениям, погибли два человека, оба пожарные.

После взрыва на улице Тревиз в Париже погибли 2 человека. Это пожарные.Ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщал о гибели четырех человек, но парижская прокуратура опровергла эти данные.Также стало известно, что травмы получили 37 человек, 10 из них в тяжелом состоянии, передает ТАСС.По информации РИА Новости, МИД Испании сообщил, что среди тяжело раненых – гражданка Испании.