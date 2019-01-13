Особенности конструкции дома в Магнитогорске, при обрушении части которого 31 декабря погибли 39 человек, позволяет после сноса поврежденных подъездов разделить его на два самостоятельных здания.

Конструкция магнитогорского дома, при обрушении которого 31 декабря погибли 39 человек, такова, что целесообразно разделить его на два здания после сноса поврежденных подъездов, сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков.По сути, это два дома, стены которого примыкали друг к другу. Подрядчик должен будет демонтировать плиты, чтобы не повредить подъезд, потом стену утеплят и достроят фасадную конструкцию, добавил чиновник.Замминистра отметил, что во время строительных работ будет вестись непрерывный мониторинг.Всего в доме 1973 года постройки 12 подъездов. 7 и 8 подъезд будут снесены. Однако жильцы настаивают на полном расселении, передает ТАСС.Одновременно стало известно о поступлении в Челябинскую область средств из федерального бюджета в размере 147 миллионов рублей, сообщил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. Деньги предназначены для обеспечения жителей подъездов номер семь и номер восемь жильем.Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома, в результате трагедии погибли 39 человек.